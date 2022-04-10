"Ракети летять уже 46 день": росіяни завдали авіаударів по Дніпропетровщині, аеропорт зруйнований повністю

Загарбники знову поцілили в аерпорт Дніпра.

Російські окупанти в неділю, 10 квітня, знову завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровська ОДА Валентин Резніченко.

"На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти". Ракети летять і летять. Кількість постраждалих з’ясовуємо", - йдеться в повідомленні керівника ОДА.

Роійські окупанти у Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт. На місці ракетного удару працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюються, наголосив він.

Крім того, росіяни здійснили повторну атака на аеропорт у Дніпрі. "Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд", - наголосив Резніченко.