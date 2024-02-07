Ракети маневрували та змінювали курс: Ігнат розповів подробиці масованого удару РФ

Окупаційні війська Росії у ніч проти 7 лютого та під ранок атакували Україну безпілотниками "Шахед" та ракетами. Сили ППО збили 29 ракет та 15 ударних БПЛА.

Як розповів в ефірі "Радіо Свобода" речник Повітряних сил Юрій Ігнат, крилаті ракети, якими РФ атакувала Україну, постійно змінювали свій курс, вони маневрували на заході.

"Ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво-вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс. Долетіли фактично до Самбірського району (Львівщини), це не так далеко до кордону з Польщею, далі повернула у львівському напрямку, потім знову звернула в напрямку Тернопільщини. Такі маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільський, Львівській областях", – уточнив він.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель ховався в укритті через масовану ракетну атаку РФ по столиці (фото).

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