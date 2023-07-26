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Ракети на підступах: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку в чотирьох областях України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Ракети на підступах: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку в чотирьох областях України

Ракетний удар / Фото: Associated Press

Українців закликають бути в укриттях.

Повітряні сили ЗСУ станом на 26 липня 18:45 попередили про загрозу ударів у Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Також група ракет рухається у напрямку Хмельниччини. 

Про це ПС ЗСУ написали на своєму телеграм-каналі. 

Станом на зараз по всій території України оголошено повітряну тривогу, оскільки терористична Росія запустила ракети по мирних населених пунктах України. Загроза ударів існує у Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. 

"Крилаті ракети на підступах до Вінницької, Миколаївської та Одеської областей!", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Також військові попередили про загрозу для заходу України. 

"Група ракет рухається вздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області", - повідомили в ПС ЗСУ. 

Нагадаємо, станом на 18:33 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки існує великий ризик ракетних ударів.

Зазначимо російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
12к
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