Ракети на підступах: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку в чотирьох областях України

Українців закликають бути в укриттях.

Повітряні сили ЗСУ станом на 26 липня 18:45 попередили про загрозу ударів у Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Також група ракет рухається у напрямку Хмельниччини.

Про це ПС ЗСУ написали на своєму телеграм-каналі.

Станом на зараз по всій території України оголошено повітряну тривогу, оскільки терористична Росія запустила ракети по мирних населених пунктах України. Загроза ударів існує у Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.

"Крилаті ракети на підступах до Вінницької, Миколаївської та Одеської областей!", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також військові попередили про загрозу для заходу України.

"Група ракет рухається вздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області", - повідомили в ПС ЗСУ.

Нагадаємо, станом на 18:33 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки існує великий ризик ракетних ударів.

Зазначимо російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

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