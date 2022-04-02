Ракети не влучили в заплановані ворогом об’єкти: подробиці обстрілу Одеської області

В ОВА повідомили про наявність постраждалих людей.

Увечері п'ятниці, 1 квітня, російські окупанти з Криму випустили ракети по Одеській області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. Він розповів про три випущені ракети, а також наявність постраждалих людей.

В оперативному командуванні "Південь" ЗСУ зазначили, що "ворог підступно намагався вразити об’єкти критичної інфраструктури, ураження яких може нести небезпеку цивільному населенню. Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об’єкти. Ситуація перебуває під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються", - ідеться в повідомленні.

Оперативна обстановка на Одещині від представника оперативного командування "Південь". Шановні одесити та мешканці області! Тридцять сьома доба героїчного спротиву незламного народу України підступним окупантам завершується. Південь України мужньо виборює кожен сантиметр рідної землі. Там, де ворогу не дістатися суходолом, він продовжує на нас тиснути з моря і з неба. Щойно під час ракетного обстрілу Одеської області ворог підступно намагався вразити об’єкти критичної інфраструктури, ураження яких може нести небезпеку цивільному населенню. Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об’єкти. Ситуація знаходиться під контролем збройних сил України. Обставини події уточнюються. Нагадаю, що сповіщення про повітряну загрозу – це безкомпромісний сигнал до дії. Дії зі збереження вашого життя, ваших дітей, рідних та близьких. Попри ворожі напади, обстановка в нашому регіоні залишається стабільною і контрольованою. Разом переможемо! Опубліковано Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” Пʼятниця, 1 квітня 2022 р.

На півдні російські окупанти намагаються атакувати Україну із землі, моря та неба.

"Південь України мужньо виборює кожен сантиметр рідної землі. Там, де ворогу не дістатися суходолом, він продовжує на нас тиснути з моря і з неба. Попри ворожі напади, обстановка в нашому регіоні залишається стабільною і контрольованою", - запевнили військові.

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