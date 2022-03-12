Ракети по франківському та луцькому аеродромах випускав стратегічний бомбардувальник російських окупантів

Ракети по франківському та луцькому аеродромах випускав стратегічний бомбардувальник російських окупантів

Ракетні удари завдали щонайменше шість бомбардувальників.

Ракети по аеродрому Івано-Франківська і Луцька, а також у Дніпрі, вранці 11 березня випускав стратегічний бомбардувальник окупантів Ту-95МС ПКС.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

"Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ", – повідомили у Генеральному штабі.

Зазначається, що ракетні удари по містах завдали щонайменше шість бомбардувальників. Вони випустили не менше десяти крилатих ракет.

Нагадаємо, вибухи на франківському аеродромі пролунали вчора приблизно 07:00. За словами міського голови в результаті удару загиблих немає, інфраструктура не пошкоджена.

На аеродромі, що поблизу Луцька, обстріл стався вранці 11 березня о 05:45. Бомбардувальник Російської Федерації випустив чотири ракети. На місці виникла пожежа. Загинуло четверо осіб. Шестеро поранених.

У Дніпрі російські окупанти завдали по місту три авіаудари. Вибухи сталися біля дитсадка, багатоповерхівки та зруйнували взуттєву фабрику. Загинула щонайменше одна людина.

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