Ракети по франківському та луцькому аеродромах випускав стратегічний бомбардувальник російських окупантів

Ракетні удари завдали щонайменше шість бомбардувальників.
Ракети по аеродрому Івано-Франківська і Луцька, а також у Дніпрі, вранці 11 березня випускав стратегічний бомбардувальник окупантів Ту-95МС ПКС.
Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.
"Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ", – повідомили у Генеральному штабі.
Зазначається, що ракетні удари по містах завдали щонайменше шість бомбардувальників. Вони випустили не менше десяти крилатих ракет.
Нагадаємо, вибухи на франківському аеродромі пролунали вчора приблизно 07:00. За словами міського голови в результаті удару загиблих немає, інфраструктура не пошкоджена.
На аеродромі, що поблизу Луцька, обстріл стався вранці 11 березня о 05:45. Бомбардувальник Російської Федерації випустив чотири ракети. На місці виникла пожежа. Загинуло четверо осіб. Шестеро поранених.
У Дніпрі російські окупанти завдали по місту три авіаудари. Вибухи сталися біля дитсадка, багатоповерхівки та зруйнували взуттєву фабрику. Загинула щонайменше одна людина.
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