Ракети "прилетіли" з Білорусі: у Житомирській ОВА розповіли подробиці обстрілів

Через ракетні обстріли загарбників, на щастя, немає жертв.

Про це повідомили у Житомирській ОВА.

"Повідомляємо, що після вибухів у Житомирському районі, які сталися внаслідок запуску ворожих ракет з території білорусі, на щастя, жертв немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Житомирській області.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки окупанти можуть мститись за "бавовну" в Криму.

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