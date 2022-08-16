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Ракети "прилетіли" з Білорусі: у Житомирській ОВА розповіли подробиці обстрілів

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Ракети "прилетіли" з Білорусі: у Житомирській ОВА розповіли подробиці обстрілів

Фото: скриншот з відео

Російські окупанти 16 серпня з території Білорусі обстріляли Житомирську область.

Через ракетні обстріли загарбників, на щастя, немає жертв. 

Про це повідомили у Житомирській ОВА. 

"Повідомляємо, що після вибухів у Житомирському районі, які сталися внаслідок запуску ворожих ракет з території білорусі, на щастя, жертв немає", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Житомирській області.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки окупанти можуть мститись за "бавовну" в Криму. 

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