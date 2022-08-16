Ракети "прилетіли" з Білорусі: у Житомирській ОВА розповіли подробиці обстрілів

Російські окупанти 16 серпня з території Білорусі обстріляли Житомирську область.
Через ракетні обстріли загарбників, на щастя, немає жертв.
Про це повідомили у Житомирській ОВА.
"Повідомляємо, що після вибухів у Житомирському районі, які сталися внаслідок запуску ворожих ракет з території білорусі, на щастя, жертв немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Житомирській області.
Міський голова Житомира Сергій Сухомлин закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки окупанти можуть мститись за "бавовну" в Криму.
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