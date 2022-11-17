Ракети Путіна знайшли нову мішень в Україні: які наслідки матимуть удари по газовій інфраструктурі

Росія 17 листопада здійснила масований ракетний обстріл інфраструктурних об'єктів України. Під ударом опинились, зокрема, об'єкти газової інфраструктури. Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, десятки людей у Дніпрі, Харківській та Одеській областях дістали поранення різного ступеню тяжкості.

Експерти зазначають, що окрім електростанцій мішенями окупантів стали газовидобувні об'єкти. ТСН.ua зібрав подробиці про нову ракетну атаку РФ і її можливі наслідки.

Окупанти воюють проти електрики й тепла

"Щойно сталася чергова російська терористична атака. Зранку – десятки ракет. Цивільні об'єкти – головна мішень. Росія воює проти електрики й тепла для людей, підриває електростанції та інші енергооб'єкти", - прокоментував обстріл 17 листопада президент України Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що росіяни почали бомбити газовидобуток України. Прем'єр також повідомив про атаку на "Південмаш" у Дніпрі.

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Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підтвердив, що російський агресор здійснив масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході країни.

"Наразі відомо про декілька зруйнованих об'єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Спеціалісти "Укргазвидобування" оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих", - повідомив Чернишов.

За даними Генштабу ЗСУ, 17 листопада російські окупанти запустили по території України 18 крилатих ракет і 5 безпілотників. Збити вдалося 6 ракет. Загалом протягом тижня російські окупанти завдали майже 150 ракетних ударів, а також скерували понад 20 іранських дронів-камікадзе

Ракетні атаки позначаться на опалювальному сезоні

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі каналу Freeдом розповів, що Україна через ракетні удари буде змушена вибирати блакитне паливо зі сховищ замість використання газу власного видобутку.

За його словами, ще у березні-квітні в експертному середовищі не вірили, що окупанти дійдуть до ударів по енергетичній інфраструктурі.

"На жаль, до цього дійшло – і до енергооб'єктів, виробництва електроенергії, постачання, транспортування. І видобуток газу – суттєвий фактор, який впливає на безпеку проходження зими", - наголосив експерт.

Як повідомив Корольчук, в Україні прогнозувалося зниження видобутку газу на 10% - "це ще добрий показник, враховуючи війну".

"Але якщо будуть завдавати ударів, це суттєво позначатиметься на проходженні опалювального сезону. Йдеться про Харківську область, оскільки там зосереджено основний обсяг видобутку газу, плюс Полтавська область, але Харківська – ключова. Ми будемо змушені більше піднімати газ із підземних сховищ, компенсувати той обсяг, який ми не зможе видобувати", - заявив він.

За його словами, сьогодні власний видобуток газу в Україні складає близько 40 млн кубометрів на добу, і цей газ використовуєтсья для опалення. Експерт додав, що зараз важко оцінити шкоду газовій інфраструктурі від ракетних атак.

Збитки від обстрілів енергетичної інфраструктури

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН оцінив збитки від ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури.

За його словами, в Україні страждають всі види бізнесу - починаючи від виробництва і закінчуючи сервісом, послугами.

"Якщо говорити про кумулятивний ефект, за оцінкою нашого Кабінету міністрів, якщо буде зберігатися така ситуація з віяловими відключеннями, то мінус 2-3% ВВП щомісяця. Якщо це буде продовжуватися ще один місяць, можемо отримати падіння на додаткові 2%. Глибина падіння - 30% у цьому році, а так може впасти на 35%", - розповів Устенко.

Радник президента додав, що Росія повинна компенсувати Україні всі завдані збитки.

"Навіть незважаючи на те, що збитки є, ми розуміємо, хто буде їх виплачувати. Чітко про це було сказано в ООН, президент, виступаючи на G20, чітко про це сказав - Російська Федерація. Ми заберемо їхні 350 млрд доларів золотовалютних резервів, ми наближаємося до того, щоб їх забрати", - заявив він.

Росія не досягне перемоги з однієї простої причини - експерт

Військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі каналу Freeдом висловив переконання, що ракетні удари окупантів по енергетичній інфраструктурі не досягнуть поставленої мети.

"Перемоги вони не досягнуть з однієї простої причини. Україна – це країна з розвиненою технічною та технологічною складовою. Країни з розвиненою технічною та технологічною складовою володіють можливістю відновлення зруйнованих об'єктів. Вони боролися із залізницями, місяць обстрілювали залізничні вузли та об'єкти, а потім опустили руки, бо зрозуміли, що це безглуздо", - зазначив експерт.

На думку Коваленка, при нових обстрілах окупанти "більш завзято діятимуть, тому що це елемент терору, на який вони роблять ставку".

"Вони вважають, що якщо залишать Україну без світла, зв'язку, водопостачання, тепла, це дасть їм якусь гіпотетичну перемогу. Насправді це ще більше згуртовує громадян України в спільній ненависті до російських окупантів", - наголосив він.

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