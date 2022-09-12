Ракети РФ знищили українські ТЕЦ, але енергетики Дніпропетровщини та Харківщини швидко повернули світло і воду

Через російські удари по об'єктах інфраструктури напередодні постраждали одразу кілька областей України. Найгірша ситуація була на Харківщині, але проблеми зі світлом були також в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

Через знеструмлення подекуди не стало води і виникли перебої зі зв‘язком, йдеться в ТСН.

Та вже на зараз Харків на 80% зі світлом та водою. В районах, де є проблеми з водопостачанням, міська влада обіцяє відновити все за кілька годин.

Світло по всій області зникло після потужного вибуху у Харкові, рашисти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Вибух був такої сили, що кілька корпусів розлетілися на цеглини, не лишилось жодної вцілілої стіни.

Під руїнами загинули 2 працівники, які були на чергуванні, виникла маштабна пожежа, в якій згоріло усе обладнання, підстанція вщент розбита і потрощена. По місту були почалися проблеми з водою, зупинився весь електротранспорт. Підземка, коли стався вибух, ще працювала, тож у вагонах поїздів застрягли люди. Працівники метро евакуювали їх з потягів і провели тунелями до найближчої станції.

Першочергово після вибуху забезпечили світлом лікарні, їм підключили генератори. І найважливіше - забезпечили електрикою реанімаційні відділення. Втім генератори навіть дозаправляти не довелось, адже енергетики та пожежники дуже швидко відновили все і лише за 4 години змогли повернути світло Харкову та області.

Ще краща ситуація на Дніпропетровщині, вже уся область зі світлом. Хоча напередодні ввечері ситуація виглядала зовсім не так оптимістично.

Близько пів на дев’яту вечора російська ракета влучила у об’єкт критичної інфраструктури у Павлоградському районі, стався вибух, зайнялась сильна пожежа. Одразу у трьох районах - Синельниківському Павлоградському та Новомосковському частково зникло світло. Слідом за цим місцями зникло і водопостачання, бо насосні станції зупинились. Очевидці зафільмували як горить один з об’єктів.

Коли сталось це влучення, тривога звучала по всій Україні. За інформацією повітряного командування "Схід", з акваторії Чорного моря летіло 11 ракет – «Калібри» та «Ха-101». Дві ракети збили над Полтавщиною, а ще 7 над Дніпропетровщиною, зараз знаходять уламки від цих боєприпасів. А соцмережами стрімко поширюється відео, як збивали крилаті ракети над Дніпропетровщиною.

Електроенергію змогли відновити буквально за 2 години.

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