"Ракети росіяни запустили з літаків": стали відомі подробиці ранкового обстрілу Запоріжжя

У Запоріжжі через атаку РФ можливі перебої зі світлом.
Російські військові вранці 31 жовтня завдали ракетних ударів по Запоріжжю, у результаті чого пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомив Олександр Старух, голова Запорізької ОВА.
За його даними, росіяни запускали ракети з літаків. На місцях влучань працюють всі відповідні служби.
Попередньо, постраждалих не виявлено.
У результаті атаки, як уточнив Старух, в регіоні можуть спостерігатися проблеми зі світлом.
"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється. Будьте обережні, не виключені повторні удари", - написав він.
Нагадаємо, війська Росії 31 жовтня завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали у Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а також у Харкові. Повідомляється про удари по об’єктах інфраструктури. Усе, що відомо на зараз, читайте тут.
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