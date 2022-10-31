"Ракети росіяни запустили з літаків": стали відомі подробиці ранкового обстрілу Запоріжжя

У Запоріжжі через атаку РФ можливі перебої зі світлом.

Російські військові вранці 31 жовтня завдали ракетних ударів по Запоріжжю, у результаті чого пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив Олександр Старух, голова Запорізької ОВА.

За його даними, росіяни запускали ракети з літаків. На місцях влучань працюють всі відповідні служби.

Також читайте Україна під обстрілами РФ: на Банковій відреагували на масовану ракетну атаку окупантів

Попередньо, постраждалих не виявлено.

У результаті атаки, як уточнив Старух, в регіоні можуть спостерігатися проблеми зі світлом.

"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється. Будьте обережні, не виключені повторні удари", - написав він.

Нагадаємо, війська Росії 31 жовтня завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали у Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а також у Харкові. Повідомляється про удари по об’єктах інфраструктури. Усе, що відомо на зараз, читайте тут.

Читайте також: