Ракети Росії не допоможуть: Зеленський про понад 20 тис. українських воїнів, які нагороджені за хоробрість

В Україні від початку повномасштабного вторгнення відзнаками за хоробрість нагороджено 20463 українських захисників.

Це свідчить про масштабний спротив та сміливість українських воїнів і тут Росії не допоможуть ніякі ракети.

Про це 25 червня під час свого звернення до народу сказав президент України Володимир Зеленський.

"І ще одне, що варто сказати саме сьогодні й саме після такого ракетного обстрілу. За чотири місяці війни понад 20 тисяч українських воїнів відзначені державними нагородами. Точніше, 20463. Це Збройні Сили, це Нацгвардія, прикордонники, це наші рятувальники, поліцейські, розвідка, Служба безпеки, наші медики, УДО, Держспецзвʼязку, спецпризначенці НАБУ, ДБР і працівники Служби судової охорони... 156 воїнів отримали звання Героя України. Ось такий масштаб хоробрості, ось такий рівень спротиву. І якщо лише тих, чий подвиг вже відзначено нагородами, понад 20 тисяч, то на які взагалі ракети хтось там у Росії може сподіватися? Яка артилерія, які міни можуть допомогти окупантам, якщо їм протистоїть реально масовий і народний спротив?", - наголосив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній обстріл Росією різних областей України є показухою, яка стратегічно для РФ нічого не змінює. Він також пояснив, що зараз такий етап війни, коли складно морально.

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