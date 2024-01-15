Ракети, російська ППО чи F-16: які є основні версії збиття А-50 та Іл-22М РФ від експертів

Українські повітряні 14 січня сили збили унікальний літак-розвідник РФ А-50 і Іл-22М над Азовським морем. Військові експерти висловили свої припущення, за допомогою чого Україна атакувала ворожі літаки.

ТСН.ua зібрав основні версії, що могло статитися із російськими літаками, від експертів.

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Ракети або авіаційні комплекси

Військовий експерт Петро Черник припускає, що ворожі літаки 14 січня могли збити ракетами або за допомогою авіаційних комплексів.

"Версій може бути дуже багато. Навіть така ракета, як SAMP-T у комплектації Aster-30 має дальність ураження до 300 км. Тобто це цілком можливо з технічної точки зору. Плюс не забуваємо, що наші старенькі авіаційні комплекси, такі як МіГ-29, точно успішно інтегрували таку ракету, як AGM-88 HARM, а можливо сягнули вже й інших дуже серйозних успіхів у частині інтеграції таких ракет. Плюс розуміємо, що переносний зенітно-ракетний комплекс теж може досягати таку машину на відстані до 7 км. Що сталося насправді, ми поки що не знаємо, це версії. Але сам факт, що ті дві машини, а одна точно знищена - це колосально великий успіх", - вважає він.

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Російська ППО "збила" власні дороговартісні літаки

Деякі експерти не відкидають версію пропагандистів, що дійсно російська ППО могло уразити власні літаки. Такої версії дотримуються військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та експерт Петро Черник.

На думку Черника, якщо російська ЗРК насправді атакувала А-50 чи Іл-22, то це свідчить "про занепад оборонки" у РФ.

"А-50 - машина, яка підсвічує ракетні пуски. Росіянам все важче буде правильно наводити свої ракети на ціль. Якщо це їхня ППО, і вони зуміли збити настільки серйозні машини власними ракетами... підтверджується моя стратегічна концепція, що росіяни рухаються в своєму оборонному укладі до занепаду", - сказав він.

Коваленко називає це "унікальним випадок у світовій історії воєн і конфліктів".

"Якщо це і був "friendly fire", то він увійде до світової історії воєн і конфліктів як найгучніший facepalm. Якщо ж ні... То це дуже унікальний випадок у тій же світовій історії воєн і конфліктів", - зазначив експерт.

F-16 могли уразити А-50 та Іл-22

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман обережно припускає, що ворожі літаки могли атакувати західні винищувачі F-16 (за офіційними даними, F-16 в Україні немає - ред.).

"Можна припустити два варіанти: ми використовували літаки, може навіть і F-16, хто знає, тому вдалося уразити. Це припущення дуже оптимістичне", - сказав він.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо про збиття літака-розвідника РФ А-50 та Іл-22М.

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