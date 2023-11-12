"Ракети рухались складним маршрутом": стали відомі нові подробиці нічної атаки по Україні

Не минулося без жертв та постраждалих.

Вночі проти 12 листопада російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. Зокрема, ворог атакував південь України, застосувавши одночасно балістику, ймовірно "Іскандер-М", і керовані авіаційні ракети типу Х-59.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети спрямовувались за складним маршрутом. Однак силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет на Миколаїївщині. Друга і балістична ракети влучили по відкритій території області. Без критичних руйнувань та постраждалих. Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що за минулу добу, 11 листопада, ворог 50 разів обстріляв регіон. З її слів, російська армія концентрується саме на населених пунктах та у такий спосіб тисне на українських військових.

"Можна сказати змішаний ракетний удар завдали вночі: одночасно використовувалась і балістика, і керовані ракети типу Х-59", – сказала речниця.

Раніше Генштаб повідомив, що ворог застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М".

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.

Загалом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

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