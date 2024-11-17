"Ракети самі за себе скажуть": Зеленський прокоментував повідомлення про дозвіл на далекобійні удари

Володимир Зеленський прокоментував дозвіл від США, Британії та Франції бити далекобійними ракетами по території РФ.

План посилення України – це План перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для української армії по РФ.

Про це Зеленський сказав під час звернення 17 листопада.

"Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково. Слава Україні!" – заявив Зеленський.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії, про що стало відомо від The New York Times.

Із посиланням на інформацію американських офіційних осіб видання пише, що дозвіл використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи (ATACMS), став відповіддю на несподіване рішення РФ долучити північнокорейські війська до боїв на Курщині.

Також стало відомо, що Франція та Британія дозволили удари по Росії своїми далекобійними ракетами. Про це написали в Le Figarо.

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