В які об'єкти російські окупанти намагаються поцілити під час масованих атак: пояснив експерт

Російські окупанти вранці 8 грудня запустили ракети на об’єкти інфраструктури. Масована атака пов’язана із тим, що змінилася погода - прийшли холоди, на які розраховували загарбники.

Про це в ефірі телеканалу “1+1” розповів військовий експерт Павло Нарожний.

"Ми побачили 15 ракет, більшість яких наші Повітряні сили збили, а ті, що не збили, вони як раз були направлені на об'єкти інфраструктури... Ми бачимо морози... тобто стала та сама критична погода, критична нестача електроенергії, тому що був удар по ТЕЦ в прифронтовій зоні... Я більш ніж впевнений, що ми побачимо навіть більш масовані удари по нашій інфраструктурі", - наголосив Павло Нарожний.

Він також додав, що окрім 900 крилатих ракет, в окупантів є і "шахеди".

“У них є і ракети С-300, С-400, які вони також можуть використовувати для ударів по нашій інфраструктурі... Так, масовані удари будуть", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, що під час одної повітряної атаки росіяни здатні запускати щонайбільше 100-120 ракет.

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