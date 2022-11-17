Ракети у Росії ніколи не закінчаться: експерт озвучив невтішний прогноз

РФ виробляє ракети, може це робити й надалі, але в дуже обмежених кількостях.

Ракети у Росії ніколи не закінчаться, це потрібно розуміти всім українцям.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телеканалу "Freeдом".

На його думку, РФ не здобуде перемоги у так званій "інфраструктурній війні" з Україною, тому що наша держава має високорозвинену технічну та технологічну складову і володіє можливістю відновлення зруйнованих об'єктів.

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"Це як свого часу росіяни боролися із залізницею, і майже місяць обстрілювали залізничні вузли. Але потім опустили руки, тому що зрозуміли, що це не має сенсу. Наразі вони більш завзято діють, тому що це елемент терору, на який вони роблять ставку – залишити українців без світла, зв'язку, опалення, водопостачання", – каже експерт.

Коваленко певен, що ракети у Росії не закінчаться ніколи.

"Це потрібно розуміти. Є ракети, які дійсно закінчуються – це радянські запаси, наприклад Х-22, яку вже декілька місяців ми не бачили, щоб вони застосовували. Щодо інших ракет: Х-101, "Калібр", Х-59, Х-555, "Іскандери" – вони у росіян є. Вони виробляють ракети і можуть це робити, але в дуже обмежених кількостях. Виробництво ракет в РФ деградувало за роки санкцій. А зараз тим більше загальмоване, тому що залежить від контрабандних постачанб запчастин", – зазначає оглядач.

Він припускає, що дві-три ракети на тиждень РФ може виготовляти.

"Крім того, у них ще є "недоторканий запас". Вони його почали використовувати. Проте ці запаси також не невичерпні. Наприклад, минулого місяця "Іскандерів" у них було 120 одиниць. Це менше, ніж на початок війни, коли у них було понад 600 "Іскандерів". Тому запасів дійсно стало менше, але вони не вичерпалися", – підсумував Коваленко.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, що останнього масованого ракетного удару по території України окупанти завдали у вівторок, 15 листопада. Росіяни випустили по Україні 90 ракет. Сили протиповітряної оборони збили 70 з них.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що загарбники здійснили обстріл саме тому, що в цей день відбувався саміт G20.

17 листопада РФ завдала удару по місту Дніпро. За останіми даними, було поранено 14 людей. Серед них 15-річна дитина.

Експерт Олександр Коваленко попередив, що Росія невдовзі може отримати іранські балістичні ракети і використати їх для завдавання ударів по території України.