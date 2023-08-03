Ракети в обмін на газ: ЗМІ назвали ім'я політика, який передав Росії Х-55, і показали докази

Росія запустила по Україні щонайменше 10 ракет, які наша держава передала агресору в обмін на газ.

Російська терористична армія обстрілює Україну ракетами, які тодішня українська влада передала РФ за газові борги. Ці ракети влучають по житлових будинках та вбивають українців.

Про це пише проєкт "Схеми (Радіо Свобода)".

Журналісти отримали доступ до тексту угоди про передавання Росії крилатих ракет Х-55 з серійними номерами та співвставили їх із тими, які окупанти запустили по нашій державі.

"Виявили щонайменше з десяток ракет зі списку, які РФ запустила по українських містах – частину з них збили сили української ППО, частина влучила у житлові будинки", - йдеться у матеріалі.

Українські ракети, якими Росія бомбить Україну / Фото: Радіо Свобода

Цю угоду 1999 року уклав Кабінет міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та РФ, яку очолював диктатор Путін. Тоді офіційний Київ передав Росії вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Москва списала нашій державі борги за газ у розмірі 275 млн грн.

Угода про передавання РФ ракет в обмін на газ / Фото: Радіо Свобода

"Три таких ракети, які українська ППО збила у січні, травні та квітні 2023 року в Києві та в області – у списку переданих Москві у 1999-му році. Ще одну Х-55, яка наприкінці 2022-го влучила у багатоквартирний житловий будинок у столиці України, через що загинула жінка, також в рамках угоди передав Київ. Інша ракета, яку Київ також віддав Москві, влучила в будинок на Київщині. Під час обстрілу постраждала дитина", - йдеться у розслідуванні.

Українська ракета, яку РФ запустила по Україні / Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповідав, що Росія атакує Україну нашими ж ракетами Х-55, які українська сторона передала росіянам у 1990-х роках у межах Будапештського меморандуму.

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