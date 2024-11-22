Ракети в обмін на солдатів: Південна Корея повідомила деталі співпраці РФ і КНДР

Північна Корея направила свої війська на війну проти України. За це Пхеньян отримав від Москви зенітні ракети ППО та іншого обладнання.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік, повідомляє Associated Press.

За його словами, ракети потрібні КНДР для посилення протиповітряної оборони Пхеньяна на тлі запусків дронів з листівками. Попри це, Сеул не підтверджує причетність до пусків безпілотників та скидання листівок.

Південнокорейський міністр стверджує, що РФ надала економічну допомогу Північній Кореї та різні військові технології, включно з тими, які необхідні для того, щоб побудови системи космічного спостереження.

Зауважимо, що раніше російський диктатор Володимир Путін обіцяв КНДР допомогти будувати супутники.Торік у листопаді Північна Корея вивела перший супутник на орбіту, але в травні її друга спроба була провальною. Своєю чергою, Сеул і Вашингтон висловили занепокоєння з приводу можливого передавання Росією чутливих ядерних і ракетних технологій Північній Кореї.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оприлюднило нові оцінки щодо участі військ КНДР у війні проти України. Відомо, що під Курськ перекинуто понад 11 тисяч північнокорейського контингенту.

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