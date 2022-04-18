Ракети в останній момент змінили напрямок: у міськраді Львова повідомили, куди цілилися окупанти

Залізничний вокзал у Львові працює у звичайному режимі.

Керовані ракети, які 18 квітня влучили по інфраструктурі Львова, були направлені путінськими армійцями на Івано-Франківську область, але в останню мить змінили напрямок.

Про це заявив депутат Львівської міськради Андріан Гутник в ефірі Еспресо TV.

За його даними, Львів попри атаку Росії живе і працює у звичному ритмі. У місті стабілізовано рух транспорту, деякі напрямки змінені. Залізничний вокзал також працює у звичному режимі.

Також читайте Чому Росія провалила наступ на Київ - керівник воєнної розвідки України назвав причини

"Я думаю, що це було попередження для багатьох львів'ян і осіб навмисно переміщених, які зараз у Львові, щоб не нехтували сигналами повітряної тривоги. Можливо, Львів був розслаблений у цьому плані. Наскільки ми розуміємо, що офіційних даних від львівської військової адміністрації наразі не має. Відомо, що візуально в Івано-Франківській області, коли долітали ракети, вони летіли в одному керунку. На блокпостах, є інформація, що бачили, як вони повернули у напрямку Львова. Це були керовані ракети, які летіли в одному напрямку, повітряна тривога попереджала летять ракети у сторону західної України й вони були направлені на Івано-Франківськ, але в останній момент були повернуті у напрямку Львова", - повідомив він.

Гутник додав, що на під'їзді до Львова, коли вранці почалися вибухи, надходження потягів до міста було призупинено. Проте після скасування тривоги, потяги продовжили рух до міста.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вранці 18 квітня окупанти завдали п'ять прицільних ракетних ударів по Львову. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

В "УЗ" уточнили, що кілька ракет Росії влучили поруч із залізничними об’єктами.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький з посиланням на інформацію Повітряного командування "Захід", повідомив, що вранці 18 квітня відбулися ракетні удари по Львову. Утім, як він каже, їх було 4, а не 5, як повідомлялося раніше.

Читайте також: