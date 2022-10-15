Ракети в Росії ще не закінчуються: експерт оцінив, скільки масованих атак можуть влаштувати окупанти

В Росії не закінчуються ракети, адже у неї залишився величезний запас радянських ракет, і війська РФ можуть влаштувати ще кілька хвиль масованих атак по Україні, яких завдали напередодні.

Про це військовий експерт Михайло Самусь розповів у ефірі "1+1" у межах телемарафону "Єдині новини".

"Ракети, очевидно, ще не закінчуються. Тобто є в них певний запас. Кілька таких хвиль вони можуть собі ще дозволити. Хоча наслідки потім можуть бути такими, що при виникненні загострення на іншому напрямку, наприклад Центральна Азія, Кавказ, Китай, у них вже не буде достатньо своїх високоточних ракет. У них є багато ракет старих, якими вони можуть закидати територію України", – розповів Самусь.

"Тому ми й говоримо постійно про створення інтегрованої, комплексної, багатошарової, системи протиракетної і протиповітряної оборони для України, створення суцільного радіолокаційного поля, в тому числі з використанням літаків дальнього радіолокаційного визначення. В цьому плані є головні зусилля для України. Не рахувати, звісно, російські ракети. У них дійсно залишилися величезні запаси радянських ракет", – наголосив експерт.

Скільки ракет залишилось у Росії

На озброєнні Росії залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, що була станом на день повномасштабного вторгнення до України, 24 лютого. Про це 14 жовтня поінформував секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що українська розвідка відстежує ситуацію із залишками ракет у країни-агресорки.

За даними міністра оборони Олексія Резнікова, РФ витратила вже дві третини свого ракетного арсеналу, який мала до війни.

Про залишок у 25% російських ракет заявляв і радник Офісу президента Олексій Арестович. За його оцінками, цієї кількості Росії вистачить ще для двох-трьох масованих ракетних ударів.

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