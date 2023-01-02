"Ракети - вдень, дрони - вночі": військовий експерт пояснив тактику армії Росії

Для захисту від атак з повітря ЗСУ почали використовувати методи часів Другої світової війни.

Армія Росії під час нічних ударів по Україні використовує переважно іранські дрони-камікадзе Shahed, а вдень частіше б'є крилатими ракетами.

Про причини такої поведінки окупантів розповів військовий експерт Олександр Мусієнко під час всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Чого застосовують ракети вдень, а Shahed вночі? По-перше, принципи прицілювання ракети Х-101 передбачають, що це краще робити вдень, у світлу пору доби. Звернуть увагу, за час повномасштабного вторгнення Х-101 практично жодного разу не були в темну пору доби використані. А Shahed вночі, тому що їх візуально важче побачити", - пояснив Мусієнко.

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За словами експерта, зараз мобільні групи ЗСУ почали підсвічувати небо прожекторами для захисту від іранських дронів - "це забута тактика часів Другої світової, але вона дієва, вона працює".

"Але візуально важко їх побачити. Вони летять над Дніпром досить часто, над річкою, відповідно, ще важче їх збити. Таким чином зменшуються можливості для їх збиття зенітками, крім "Гепардів", які мають радари, і їм байдуже в який час доби працювати", - розповів він.

Нагадаємо, армія Росії на новорічні свята завдала нових ударів по Україні. Окупанти замість крилатих ракет використовували переважно іранські ударні безпілотники Shahed-131 та Shahed-136.

В Києві в результаті нічної атаки 2 січня пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури і приватні будинки. В столиці запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що військові збили 39 збитих БПЛА Shahed-131/136 іранського виробництва.

"Зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави загалом", - розповів офіцер.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що масованими атаками армія Росії намагається виснажити українську ППО.

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