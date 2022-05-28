Ракети влучили у промислове підприємство, сильні руйнування: подробиці ворожого удару по рідному місту Зеленського

Ракети влучили у промислове підприємство, сильні руйнування: подробиці ворожого удару по рідному місту Зеленського

Ввечері у суботу, 28 травня, Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг - рідне місто українського президента Володимира Зеленського.

По місто було випущено дві ракети РФ, які влучили у промислове підприємство. Внаслідок удару об'єкт критичної інфраструктури зазнав серйозних руйнувань.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Також читайте Терор став фактично єдиною формою дій російської держави щодо Європи – Зеленський

"Ворожа атака по Кривому Рогу. Дві ракети влучили у промислове підприємство. Сильні руйнування. Інформацію про постраждалих уточнюємо. На місці працюють рятувальники", - написав очільник області.

Нагадаємо, під час вечірньої повітряної тривоги росіяни завдали удару ракетами по передмістю Кривого Рогу. Як повідомляли очевидці у пабліках, на місці ракетного удару - чорний дим. Перед цим було чутно потужні вибухи.

"Потрібно нарешті визнати Росію державою-терористом" - звернення Володимира Зеленського за 28 травня

Читайте також: