Ракети влучили у промислове підприємство, сильні руйнування: подробиці ворожого удару по рідному місту Зеленського

Ввечері у суботу, 28 травня, Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг - рідне місто українського президента Володимира Зеленського.
По місто було випущено дві ракети РФ, які влучили у промислове підприємство. Внаслідок удару об'єкт критичної інфраструктури зазнав серйозних руйнувань.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворожа атака по Кривому Рогу. Дві ракети влучили у промислове підприємство. Сильні руйнування. Інформацію про постраждалих уточнюємо. На місці працюють рятувальники", - написав очільник області.
Нагадаємо, під час вечірньої повітряної тривоги росіяни завдали удару ракетами по передмістю Кривого Рогу. Як повідомляли очевидці у пабліках, на місці ракетного удару - чорний дим. Перед цим було чутно потужні вибухи.
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