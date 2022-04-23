Ракети, які обстріляли Одесу, були запущені літаками ТУ-95 з Каспійського моря: деталі

Ракети, які обстріляли Одесу, були запущені літаками ТУ-95 з Каспійського моря: деталі

Українська ППО знищила дві крилаті ракети, попередньо Х555 або Х101, які здійснювали удар по Одесі.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря, повідомляє Повітряне командування "Південь".

"Сьогодні, 23 квітня, з 14.00 до 15.00 угруповання протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вели бойові дії зі знищення крилатих ракет противника, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 росії з акваторії Каспійського моря", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Безпілотники, імовірно, здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, 23 квітня після обіду по Одесі російські загарбники завдали ракетного удару по об'єктам інфраструктури.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, внаслідок обстрілу - 5 убитих та 18 поранених українських громадян. Серед убитих - трьохмісячна дитина. Роботи з ліквідації обстрілу тривають. За словами Єрмака, кількість жертв може бути більшою.

Читайте також: