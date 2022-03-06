Ракети, які поцілили у Вінницю, знищили цивільний аеропорт і військову частину без техніки

Ракети, які поцілили у Вінницю, знищили цивільний аеропорт і військову частину без техніки

Очевидці викладали відео, як ракети летіли в бік Вінниці з невизнаного Придністров’я.

Сьогодні близько 13-тої години ворог завдав ракетного удару по Вінниці. Вісім ракет впали на цивільний аеропорт і на військову частину.

Про загиблих чи поранених поки у військовій адміністрації не повідомляють, але місцеві пишуть, що до будівель поїхало багато швидких, повідомляють в ТСН.

Стовпи чорного диму видно за десятки кілометрів. У штабі повітряних сил заявили, що аеропорт був цивільний, а у військовій частині не було жодної військової техніки.

Над Вінницею після обстрілів видніються клуби стовпи диму

Удар був завданий крилатими ракетами з невизнаного Придністров’я. Очевидці викладали відео, як ракети летіли в бік Вінниці.

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, де закликав західних лідер про термінове закриття неба над Україною.