Ракети за сходу: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракети зі сходу! Полтава, Кременчук", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог 27 січня

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін".

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