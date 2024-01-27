Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракети за сходу: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Ракети за сходу: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Сирена / Фото: Getty Images

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракети зі сходу! Полтава, Кременчук", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог 27 січня / ©
Мапа тривог 27 січня

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація