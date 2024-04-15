Ракетна атака Ірану на Ізраїль: в авіаційному русі стався хаос - що довелося робити компаніям

Після того, як Іран провів ракетну та дронову атаку на Ізраїль авіакомпанії зіткнулися з перебоями в польотах.

В авіаційному русі відбувся хаос після масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль. Багатьом міжнародним авіакомпаніям довелося скасовувати рейси або змінювати маршрути польотів.

Про це пише Reuters.

Так, після того, як Іран провів ракетну та дронову атаку на Ізраїль авіакомпанії зіткнулися з перебоями в польотах. Це спричинило звужування можливості польотів літаків, які курсують між Європою та Азією.

Щонайменше десять авіакомпаній були змушені скасувати або змінити маршрути польотів. Зокрема, йдеться, про Lufthansa, Qantas, United Airlines і Air India.

Марк Зі, який є засновником групи Opsgroup, яка стежить за повітряним простором і аеропортами, зауважив, що це було найбільшим порушенням авіаперевезень з часів теракту у Всесвітньому торговому центрі в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

“Відтоді у нас не було ситуації, коли так швидко закривалася така кількість різних повітряних просторів, і це створює хаос”, — наголосив експерт, додавши, що перебої, ймовірно, триватимуть ще кілька днів.

Останні проблеми з маршрутами є ударом по галузі, яка вже зіткнулася з безліччю обмежень через конфлікти між Ізраїлем і ХАМАС, а також війною, яку розв'язала РФ проти України.

Нагадаємо, що Росія заздалегідь знала про удар Ірану по Ізраїлю.

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