Ракетна атака Львівщини: Козицький розповів, скільки збито ворожих цілей та що обстріляли росіяни

У Львівській області 10 лютого вдалось збити 9 російський ракет. Окупанти атакували енергетичний об'єкт, санаторій та автобусну зупинку.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Загалом на заході України вдалось збити 12 російських ракет, з яких 9 - над Львівщиною.

"Ворог поцілив в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. Почалася пожежа. На місці працюють всі служби. Масштаби ушкоджень вивчають фахівці. Через це, а також через ситуацію в інших областях, на Львівщині можливі перебої з електропостачанням", - повідомив Козицький.

У Золочівському районі Львівщини російська ракета впала за 4 метри від автобусної зупинки. На щастя, вона не вибухнула. Наразі на місці події працюють вибухотехніки, рятувальники та інші екстрені служби.

У Львівському районі російська ракета атакувала санаторій. У будівлі вибито вікна.

Через ракетний терор 10 лютого на Львівщині ніхто не постраждав. Наслідки ракетних ударів ліквідовують фахівці.

Ракетний обстріл України 10 лютого

10 лютого російські терористи завдали масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили 71 крилату ракету по нашій державі. ППО збила 61 ракету та 5 іранських безпілотників.

Російські терористи традиційно атакували об'єкти критичної інфраструктури, щоб під час морозів залишити українців без тепла та світла. Відомо, що терористи пошкодили кілька енергетичних об'єктів. Через це в деяких областях запровадили аварійні вимкнення світла.

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