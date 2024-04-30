Ракетна атака на аеродром Джанкоя: військовий експерт вказав на цікаві деталі

Роман Світан підкреслив, що йдеться про масштабний удар, щонайменше п'ять локацій.
Нічний удар по Криму міг бути завданий з використанням західних ракет Storm Shadow і ATACMS.
Таку думку в ефірі "Київ24" висловив полковник запасу Збройних сил України, військовий аналітик Роман Світан, відповідаючи на запитання про те, чи могли нічні вибухи в Сімферополі, Гвардійському та Джанкої в тимчасово окупованому Росією Криму бути результатом роботи ATACMS дальнього радіуса дії. "Ще в Генічеську та Маріуполі. Тобто, найімовірніше, масштабна атака, раз до Маріуполя дістали... І по материковій Україні окупованій, і по Криму українському було завдано удару", – зазначив Світан.
Військовий експерт підкреслив, що йдеться про масштабний удар, щонайменше п'ять локацій.
"Це могли бути ATACMS. При чому скрізь могли відпрацювати ATACMS. Щодо Джанкоя – туди дістають, у принципі, ATACMS М–39 – ті старі, які в нас були торік. Стомильні (близько 160 км – ред.). Там якраз десь на вильоті 165 кілометрів. А, припустимо, вже до Сімферополя, до Гвардійського – туди може дістати тільки ATACMS із дальністю 300 кілометрів", – пояснив він.
Водночас Світан закликав почекати офіційних підтверджень.
"Швидше за все, це комплексна атака. Тобто, за допомогою і ракет типу Storm Shadow або Scalp і, зокрема, ATACMS", – сказав експерт.
Нагадаємо, у ніч проти 30 квітня на військовий аеродром у Джанкої була здійснена ракетна атака. Щонайменше п'ятеро військовослужбовців ЗС РФ поранено.
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