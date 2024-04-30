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Ракетна атака на аеродром Джанкоя: військовий експерт вказав на цікаві деталі

Ракетна атака на аеродром Джанкоя: військовий експерт вказав на цікаві деталі

Удар по Криму міг бути завданий з використанням, зокрема, ракет ATACMS / Фото: Associated Press

Роман Світан підкреслив, що йдеться про масштабний удар, щонайменше п'ять локацій.

Нічний удар по Криму міг бути завданий з використанням західних ракет Storm Shadow і ATACMS.

Таку думку в ефірі "Київ24" висловив полковник запасу Збройних сил України, військовий аналітик Роман Світан, відповідаючи на запитання про те, чи могли нічні вибухи в Сімферополі, Гвардійському та Джанкої в тимчасово окупованому Росією Криму бути результатом роботи ATACMS дальнього радіуса дії. "Ще в Генічеську та Маріуполі. Тобто, найімовірніше, масштабна атака, раз до Маріуполя дістали... І по материковій Україні окупованій, і по Криму українському було завдано удару", – зазначив Світан.

Військовий експерт підкреслив, що йдеться про масштабний удар, щонайменше п'ять локацій.

"Це могли бути ATACMS. При чому скрізь могли відпрацювати ATACMS. Щодо Джанкоя – туди дістають, у принципі, ATACMS М–39 – ті старі, які в нас були торік. Стомильні (близько 160 км – ред.). Там якраз десь на вильоті 165 кілометрів. А, припустимо, вже до Сімферополя, до Гвардійського – туди може дістати тільки ATACMS із дальністю 300 кілометрів", – пояснив він.

Водночас Світан закликав почекати офіційних підтверджень.

"Швидше за все, це комплексна атака. Тобто, за допомогою і ракет типу Storm Shadow або Scalp і, зокрема, ATACMS", – сказав експерт.

Нагадаємо, у ніч проти 30 квітня на військовий аеродром у Джанкої була здійснена ракетна атака. Щонайменше п'ятеро військовослужбовців ЗС РФ поранено.

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