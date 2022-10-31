Ракетна атака на Чернігівщину: ДСНС ліквідувала масштабну пожежу (фото)

Працівники ДСНС ліквідувала пожежу, яка відбулася внаслідок ракетної атаки на Черкащину зранку 31 жовтня.

Про це розповіли в пресслужбі ДСНС України.

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“На Черкащині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ракетними ударами. Під час ранкових ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури виникла пожежа. Над ліквідацією на місці події працювали 15 одиниць техніки та 73 співробітники ДСНС”, - розповіли в пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, що внаслідок ранкового ракетного удару РФ по об'єкту енергетичної інфраструктури у Черкаській області постраждало четверо людей.

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