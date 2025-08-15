ТСН у соціальних мережах

Ракетна атака на Дніпро: є загиблий

На місці влучання виникла пожежа.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Пожежа

Пожежа / Ілюстративне фото / © Pexels

Вдень п’ятниці, 15 серпня, росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо, є постраждалий», — йдеться у повідомленні.

За інформацією очільника ОВА, на місці влучання виникла пожежа. Наразі влада та відповідні служби уточнюють деталі та наслідки ворожої атаки.

Пізніше Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

“Через ворожу атаку на Дніпровський район пошкоджені вантажівка та мікроавтобус. Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще один – постраждав”, — написав голова області у Telegram.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 серпня, близько 15-ї години, низку областей охопила масштабна повітряна тривога. Моніторингові канали попередили про загрозу застосування балістики з Курська.

