Ракетна атака на Дніпро: пасажири автобуса, який опинився в епіцентрі вибуху, дивом вціліли

У Дніпрі під час російської масованої повітряної атаки одна з ракет вибухнула поряд із громадським автобусом. На щастя, ніхто не постраждав.

Російські окупанти під час масованого обстрілу Дніпра та України вкотре поцілили ракетою в об’єкт цивільної інфраструктури. Одна з ракет розірвалася поруч із міським громадським автобусом.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міський голова Борис Філатов.

“Чудеса іноді трапляються. Звичайний пасажирський автобус. Ракета вибухнула буквально за п'ять метрів. Усі живі”, - наголосив Борис Філатов.

Масована ракетна атака по Україні

Росія здійснила масований ракетний удар по території України. Під вогнем опинилися Київ, Львів, Дніпро, Харків, Хмельницький, Чернігівщина, Житомирщина та інші регіони.

Загалом окупанти випустили 83 ракети. З них 43 збила протиповітряна оборона.

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