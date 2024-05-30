Ракетна атака на Харків та район: куди "прилетіло" і які наслідки (фото)

У Харкові ворог влучив по двох локаціях. Є постраждалі.

Російські війська в ніч проти 30 травня завдали ракетних ударів по Харкову та Харківському району. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування, семеро людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 2:24 ворог вдарив по селу Мала Данилівка у Харківському районі. Зафіксовані два місця влучання ракет на території навчального закладу. Внаслідок "прильотів" зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу. Також частково зруйновано будівлю гуртожитку.

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О 02:05 росіяни влаштували ракетний обстріл по Харкову – вгатили по двох локаціях. Зафіксовано влучання у двоповерхову адміністративну будівлю комунального підприємства. Там відбулась часткова руйнація з подальшою пожежею.

Внаслідок атаки на Харків постраждали люди: легких ушкоджень зазнали шестеро жінок та чоловік.

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Руйнування в Малій Данилівці Харківського району внаслідок атаки в ніч проти 30 травня / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування в Малій Данилівці Харківського району внаслідок атаки в ніч проти 30 травня / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування в Малій Данилівці Харківського району внаслідок атаки в ніч проти 30 травня / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування внаслідок атаки по Харківщині в ніч проти 30 травня / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, в ніч проти 30 травня російська армія вдарила по Україні крилатими ракетами і дронами. ППО збила сім ворожих ракет та 32 безпілотники.

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