Ракетна атака на Крим: пошкоджено російську базу ППО на горі Ай-Петрі, загинув командир військової частини – росЗМІ

Російська база протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі в Криму була пошкоджена ракетним ударом, внаслідок якого загинув командир Олександр Кулаков і ще один військовослужбовець, а інші зазнали поранень.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

"Сьогодні... в районі 6 ранку кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму", – повідомили ASTRA джерела в екстрених службах анексованого регіону.

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За даними Telegram-каналу, на горі розташована "таємна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку зс рф.

"Внаслідок влучання ракет територія в/ч зазнала пошкодження, загинув командир в/ч 85683 Олександр Кулаков та ще один військовослужбовець. Також є поранені, їхня кількість уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 травня ГУР Міноборони України за допомогою дрона Magura V5 уразило і знищило швидкісний катер ворога у бухті Вузька в Криму. Пізніше у розвідці уточнили, що знищили в Чорному морі російський катер серії "Мангуст"150, яких у тамтешній акваторії не так багато. Судно затонуло.

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