Ракетна атака на Одесу: в ОВА назвали, що пошкодили російські окупанти та чи є загиблі

Російські окупанти вночі 25 вересня завдали удару по Одещині. Пошкоджень зазнали портова інфраструктура, готель та морський вокзал.

Про це в рамках єдиного телемарафона повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Крім портової інфраструктури, готелю, також зазнав пошкоджень морський вокзал. Було влучання, знищено його більшу частину. Крім того, було пошкоджено десятки будівель, де повилітали вікна. Під час повітряного бою була пошкоджена газова станція, і сьогодні близько 2 тисяч абонентів у передмісті Одеси перебувають без газу. Зараз всі поновлювальні роботи тривають”, - наголосив Олег Кіпер.

За його словами, після атаки окупантів виникли проблеми і з водою. Проте наразі по цьому напрямку всі “питання зняті”.

“Щодо портової інфраструктури - склад, де зберігалося близько тисячі тонн зерна. Зараз триває розбір, зерно вивозиться, але, на жаль ми не можемо знайти двох людей, які до цього часу не виходять на зв'язок, які працювали на цьому складі. Зараз розбираємо завали, сподіваємося, що вони живі”, - додав голова Одеської ОВА.

Зазначимо, що за допомогою після атаки окупантів звернулася 47-річна жінка. В неї осколкове поранення, вона перебуває в стабільному стані.

Пізніше стало відомо, що під завалами виявили тіла двох людей, які не виходиили на зв'язок.

"О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб. Під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу. Співчуття родині", - повідомили в пресслужбі Сил оборони півдня.

Нагадаємо, що у ніч на 25 вересня російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА "Shahed".

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