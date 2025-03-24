Ракетна атака на Суми: кількість поранених різко зросла (фото)

Через удар по густонаселеному району Сум постраждали десятки дорослих та дітей. У частині будинків відсутні газ, опалення та вода.
Через ракетний удар по Сумах 24 березня кількість поранених зросла до 74. Пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків, навчальний заклад.
Про це повідомили прокуратура Сумської області та Сумська міська рада.
За інформацією слідства, 24 березня близько 14:00 росіяни завдали ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу Сум.
Внаслідок атаки станом на 16:00 прокуратурі було відомо про 65 поранених, серед яких 14 дітей. Водночас міськрада поінформувала про 74 поранених, серед яких 13 дітей.
Пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків, навчальний заклад. У восьми будинках відсутнє газопостачання, у 18 – гаряча вода та опалення, у шести – холодна вода.
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 24 поранених дорослих та 4 дітей через російський удар по Сумах.
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