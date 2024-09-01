Ракетна атака на Суми: Росія вдарила по приміщенню закладу освіти — що відомо про наслідки

Російські терористи вкотре вчинили злочин проти мирного населення Сумщини.
Сьогодні, ввечері 1 вересня, ворог завдав ракетного удару по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.
Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.
Будівля розташована посеред житлового мікрорайону міста.
На місці працюють всі необхідні служби. Людям надається медична допомога.
"Наслідки ворожої атаки уточнюються", — повідомили в ОВА.
Нагадаємо, 1 вересня було зафіксовано авіаційний удар по інфраструктурі Сумської громади, а саме пролунали три вибухи. Заявляли, що є постраждалі.
Напередодні, 31 серпня, ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району, де пошкодив вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.
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