Ракетна атака по Україні: скільки цілей запустили окупанти і скільки вдалось збити

Ракети знищили у двох областях.

Сьогодні вночі росіяни вчинили чергову повітряну атаку по мирних містах України.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Уночі ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування: 4-ма Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської області) та двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків – Курська область – Крим)", - йдеться у повідомленні.

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Нагадаємо, вночі ЗС РФ здійснили ракетний обстріл України. У соцмережах інформували, що в Житомирській області лунали вибухи. Також неспокійно було в Харкові.

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