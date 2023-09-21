Ракетна атака по Черкасах: у готелі могли бути до 23 людей, частину шукають під завалами

Щодо поранених, то один чоловік перебуває у важкому стані, у решти людей – легкі ушкодження та психологічні травми.

У будівлі готелю в Черкасах, на яку 21 вересня впали уламки збитих російських ракет, могли перебувати близько 23 людей. Кілька з них можуть бути під завалами.

Про це очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини"

"За попередньою інформацією, в будівлі могло перебувати до 23 осіб. Адміністратор будівлі, яка теж знаходилась у цей момент у самій будівлі, теж доставлена в лікарню. Ми з’ясовуємо, скільки ще може бути (під завалами – ред.). Тобто декілька осіб ще можуть бути під завалами", – розповів Табурець.

Постраждалі від ракетного удару в Черкасах

Щодо стану постраждалих, то один чоловік перебуває у важкому стані: в нього серйозні пошкодження хребта та голови. У решти людей медики діагностували легкі ушкодження та декілька психологічних травм від пережитого дуже гучного вибуху

Голова ОВА додав, що в розташованих поряд будинках зафіксовані руйнування вікон і пошкодження балконів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини України 8:00 за 21 вересня: у Черкасах під завалами може бути до 20 людей!

Нагадаємо, 21 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Черкасах. Уламки ворожих ракет впали на будівлю готелю, завдавши їй руйнувань.

Наразі відомо про 10 постраждалих у Черкасах внаслідок російської атаки.

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