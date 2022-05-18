Ракетна атака по Дніпру та артилерійські обстріли Сумщини: яка ситуація у регіонах 18 травня

Ракетна атака по Дніпру та артилерійські обстріли Сумщини: яка ситуація у регіонах 18 травня

Ніч проти 18 травня у більшості областей України минула відносно спокійно. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

На Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині – усе спокійно.

Дніпропетровська область

Зранку окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Одну ракету збили. Уламки пошкодили будинки, є поранена людина. Друга ракета втрапила в об’єкт транспортної інфраструктури та спричинила значні руйнування. Також ворог обстріляв дві громади на межі із Херсонщиною – Зеленодольську, Апостолівську. Наразі постраждалих немає. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Сумська область

З вечора тривали артилерійські обстріли області з території Росії. Найбільше постраждали Білопільська, Ворожбянська, Новослобідської громади.

Втрати і руйнування уточнюються.

Харків

Ніч минула без обстрілів. Протягом доби обстрілювали Печеніги, Чугуївського району, одна людина поранена. Також є поранений у с. Циркуни.

Луганська область

Масовані артобстріли усієї території. Знову обстріляли "Азот" – пошкоджено одну із адмінбудівель та прохідну об’єднання. Загалом 15 артилерійських атак по Сєвєродонецьку, зруйновано 12 багатоповерхівок. По селам Попаснянської громади вчора завдано ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Пошкоджень багато. Із виявлених – будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське. Є загиблі та поранені.

Донецька область

Бої точаться по всій лінії фронту. Важкі бої ведуться за Дробишеве поблизу Лиману, над яким ворог намагається встановити контроль. Бої на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках.

Постійні обстріли не лише військових позицій, а й населених пунктів. За добу – 7 загиблих та 6 поранених.

Вчора окупанти завдали ракетний удар по важливим промисловим об'єктам, зокрема Knauf Україна. У Бахмуті – пряме влучання ракети у житловий будинок. Є загиблі та поранені.

Миколаївська область

Вчора вдень та близько 23:30 були обстріли Широківської громади. Потерпілих немає. Пошкоджені житлові будинки.

Сьогодні зранку о 7.30 внаслідок обстрілу смт Первомайське пошкоджена школа, жертв немає. Також сьогодні зранку ракетного удару зазнали житлові квартали Миколаєва. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Херсонська область

На Херсонщині ситуація стабільно критична, окупанти продовжують обстріл позицій ЗСУ та знищують інфраструктуру в окупованих селах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської та Станіславської громад. У більшості населених пунктів цих громад розтрощено та пошкоджено половину будинків місцевих жителів, школи, садочки, амбулаторії та інші об’єкти інфраструктури.

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