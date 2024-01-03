Ракетна атака по Харкову 2 січня: кількість поранених знову зросла

Серед постраждалих внаслідок ворожих ударів по місту є шестеро дітей.

Кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу по Харкову 2 січня зросла до 62. У лікарнях наразі перебувають 28 постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В результаті російського ранкового ракетного обстрілу Харкова 2 січня постраждали 62 людей, з них шестеро – діти. Одна жінка загинула.

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Наразі у медзакладах міста перебувають 28 людей, з них четверо – діти. Двоє дорослих – у важкому стані.

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Обстріли Харківської області

Синєгубов також поінформував, що ворог обстріляв з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів Харківщини: Охримівку, Бологівку, Дворічанське, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Берестове.

Вдень 2 січня окупанти обстріляли с. Липці Харківського району. Минулося без постраждалих.

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Того ж дня загарбники завдали ударів по Вовчанську Чугуївського району. Зруйновано та пошкоджено два будинки. Поранено 65-річну жінку.

Ввечері 2 січня російські війська обстріляли Куп'янськ: пошкоджено будинок.

Нагадаємо, армія РФ завдала 2 січня масованого ракетного удару по Харкову, пошкодивши 40 будинків, господарські будівлі, магазини, кафе, аптеки, автомобілі. До цього моменту було відомо про 53 постраждалих та загиблу 91-річну жінку.

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