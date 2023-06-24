Ракетна атака по Харкову: на місці удару величезна вирва та понівечені авто (фото)

У ніч проти 24 червня росіяни вчергове здійснили ракетний удар по Харкову.

Міністерство внутрішніх справ показало наслідки ворожої атаки по місту.

Так, одна з ракет С-300 влучила у Холодногірському районі. На місці прильоту – вирва діаметром 17 метрів, пошкоджені легкові автомобілі.

Інша ракета поцілила на територію Слобідського району. Пошкоджена газова труба, вибиті вікна сусідньої будівлі.

Ракетний атака по Харкову. / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Ракетний атака по Харкову. / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Ракетний атака по Харкову. / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Протягом минулої доби окупанти завдавали удари по прифронтовим та прикордонним населеним пунктам:

у селі Вільхуватка пошкоджена будівля магазину;

у місті Вовчанськ пошкоджена будівля м'ясокомбінату;

у селі Чернещина пошкоджений приватний житловий будинок та господарчі споруди.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов підтвердив щонайменше три "прильоти" по Слобідському району.

Вже під ранок 24 червня стало відомо про руйнування у Холодногірському районі Харкова.

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