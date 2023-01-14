Ракетна атака по Києву: експерт розповів про балістичні ракети, які могли запустити росіяни

Ракети, якими російські війська 14 січня атакували Київ, ймовірно, летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії. Військовий експерт Петро Черник пояснив, у чому полягає різниця між крилатими ракетами, яким Росія постійно атакувала Україну, та між балістичними, які окупанти могли запустити сьогодні по столиці.

Про це він розпові у ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

"Різниця колосальна, тому що будь яка крилата ракета може змінювати свій рух, її, насправді, легше побачити. Бо головні ракети, котрі використовує Російська Федерація, запускаються із ракетоносіїв Ту-95МС або Ту-23М. І щодо середньої швидкості, скажімо та сама Х-101 має швидкість у межах 720 км/год, а Х-555 – у межах 820 км/год, це швидкість, яку можна побачити" , - зазначив він.

Атака на Київ 14 січня

У суботу вранці, у декількох районах Києва пролунали вибухи. Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі.

Також стало відомо, що у Голосіївському районі на нежитлову територію впали уламки ракети. На об‘єкті виникла пожежа. Її вдалося ліквідувати.

З словами, заступника голови ОП Кирила Тимошенка, окупанти здійснили атаку на об‘єкти критичної інфраструктури.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що очевидно,це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії. Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел. Ігнат наголосив, що ЗСУ не мають ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет.

Читайте також: