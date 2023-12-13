Ракетна атака по Києву: у Дніпровському районі затопило підземний перехід – фото

Внаслідок ракетної атаки у чотирьох районах столиці є пошкодження.
У Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків збитих ракет на проїжджій частині сталося пошкодження водопровідної мережі. Там затоплено підвал будинку та підземний пішохідний перехід.
Про це повідомили у ДСНС України.
На місці підтоплення працюють 34 надзвичайники та 5 одиниць техніки. Загалом для ліквідації наслідків російських обстрілів було залучено понад 100 рятувальників та 22 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки.
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Наразі рятувальники продовжують роботи у Дніпровському районі. Психологи надають допомогу постраждалим. На місці розгорнуто три намети Червоного хреста, також залучили автобус від "Київпастрансу" для обігріву людей.
Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня Київ був атакований ракетами С-400 вперше за майже рік. ППО збила всі ракети, але через падіння уламків у столиці є руйнування та понад 50 постраждалих, зокрема діти.
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