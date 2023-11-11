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Ракетна атака по Києву: в РФ заявили про нібито "влучання" у склад боєприпасів ЗСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетна атака по Києву: в РФ заявили про нібито "влучання" у склад боєприпасів ЗСУ

Ракета "Онікс" / Фото: скриншот

У Києві та області вранці 11 листопада пролунали вибухи.

Міністерство оборони Росії заявило, що його окупаційні війська 11 листопада нібито уразили склад боєприпасів Збройних сил України в районі села Дівички у Київській області.   

Про це йдеться у зведенні Міноборони РФ.

"В районі населеного пункту Дівички Київської області уражено склад боєприпасів 43-ї механізованої бригади ЗСУ", - йдеться у повідомленні.  

Як повідомляла КМВА, у бік Києва була запущена балістична повітряна ціль. Однак до Києва ракета не долетіла, сили та засоби Протиповітряної оборони знищили її на підльоті. В одному з районів Київщині дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. 

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про ракетно-дронову атаку окупантів по Києву та області 11 листопада.

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Дата публікації
Перегляди
3013
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