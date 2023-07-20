Ракетна атака по Миколаєву: є загиблий, постраждалих побільшало (фото)

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву в ніч проти 20 липня кількість постраждалих зросла до 19, загинула одна людина.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та місцеві ЗМІ.

За інформацією від Кіма, внаслідок нічого ракетного удару по Миколаєву є влучання і руйнування декількох поверхів триповерхового будинку. Там спалахнула пожежа на площі 450 кв. м, яку вранці загасили. Пошкоджені також сусідні багатоповерхівки. Там триває розбирання завалів.

"Загалом внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб, серед них пʼять дітей. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина", – йдеться в заяві очільника ОВА.

Він додав, що загорілися три гаражі, пошкоджено ще близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках.

Водночас видання "Преступности.НЕТ" повідомило про загиблого чоловіка, якого рятувальники витягли з-під завалів у центрі Миколаєва.

Внаслідок атаки по Миколаєву 20 липня кількість постраждалих зросла до 19 / Фото: Національна поліція України

Внаслідок атаки по Миколаєву 20 липня кількість постраждалих зросла до 19 / Фото: Національна поліція України

Внаслідок атаки по Миколаєву 20 липня кількість постраждалих зросла до 19 / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, в ніч проти 20 липня російські війська завдали ракетного удару по центру Миколаєва. Внаслідок атаки суттєвих руйнувань зазнав триповерховий будинок та були пошкоджені довколишні будівлі. Спершу повідомлялося про 18 постраждалих.

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