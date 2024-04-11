Ракетна атака по Одещині: кількість жертв зросла до 5 (фото)

У лікарні помер чоловік, який зазнав важких поранень.

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Одеську область 10 квітня зросла від чотирьох до п’яти.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині збільшилася до 5. На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення", – йдеться в заяві.

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Поранений чоловік внаслідок ракетного удару по Одеській області 10 квітня / Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, російські окупанти 10 квітня атакували Одещину ракетами. Спершу повідомлялося про чотирьох жертв атаки, серед яких – 10-річна дівчинка. Ще 14 людей зазнали поранень.

Як повідомили в Силах оборони півдня, росіяни намагаються знищити промисловий потенціал регіону. Саме тому ворог повторно вдарив по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини.

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