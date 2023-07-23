Ракетна атака по Одесі: люди прийшли до місць "прильотів", щоб прибрати наслідки удару

В Одесі вранці 23 липня сотні людей прийшли на місця "прильотів" після нічної ракетної атаки окупантів по місту, щоб спробувати прибрати наслідки руйнувань.

Відео з людьми публікують у Мережі.

На кадрах видно, як люди згуртувались та прибирають наслідки теракту росіян біля зруйнованих будівель.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня окупанти здійснили масований ракетний удар по Одесі. Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру, житлові будинки та "практично зруйнували найбільший Собор півдня України".

Росія випустила по Одесі та області 19 ракет різних типів. Повітряні сили розповіли, що та звідки запускали окупанти.

Ракетний удар по Одесі: люди згуртувались для прибирання наслідків атаки

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