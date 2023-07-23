Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетна атака по Одесі: люди прийшли до місць "прильотів", щоб прибрати наслідки удару

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
747
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетна атака по Одесі: люди прийшли до місць "прильотів", щоб прибрати наслідки удару

Наслідки ракетного удару по Одесі 23 липня. Фото: Суспільне Одеса.

Одесити гуртуються, аби очистити місто від наслідків нічної атаки росіян.

В Одесі вранці 23 липня сотні людей прийшли на місця "прильотів" після нічної ракетної атаки окупантів по місту, щоб спробувати прибрати наслідки руйнувань.  

Відео з людьми публікують у Мережі.

На кадрах видно, як люди згуртувались та прибирають наслідки теракту росіян біля зруйнованих будівель.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня окупанти здійснили масований ракетний удар по Одесі.  Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру, житлові будинки та "практично зруйнували найбільший Собор півдня України".

Росія випустила по Одесі та області 19 ракет різних типів. Повітряні сили розповіли, що та звідки запускали окупанти.

Ракетний удар по Одесі: люди згуртувались для прибирання наслідків атаки

Ракетний удар по Одесі: люди згуртувались для прибирання наслідків атаки

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
747
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація