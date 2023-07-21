Ракетна атака по Одеській області: що відомо про наслідки і влучання (фото)

Вночі проти п'ятниці, 21 липня, російська армія четвертий раз за тиждень атакувала Одещину. Цього разу окупанти вдарили по регіону крилатими ракетами типу "Калібр» з акваторії Чорного моря. Є влучання на території області.

Про деталі ракетної атаки на Одеську область розповів речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

"Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Після трьох ночей поспіль потужного ракетно-дронового терору портової інфраструктури, переключився на аграрні підприємства регіону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дві російські ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. На місці "прильоту" виникла пожежа. Назаров наголошує, що вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога.

Тоді ще одна ракета поцілила в те саме підприємство. Внаслідок влучання пошкоджено сільськогосподарську та рятувальну техніку. Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Відомо, що двоє співробітників підприємства отримали поранення.

Вночі 21 липня росіяни влучили по аграрному підприємству в Одеській області. / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Внаслідок ракетного удару по Одеській області вночі 21 липня поранено двоє людей. / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Тим часом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що сталися влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

"Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом", - повідомив очільник Одещини.

Тим часом в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що під час удару по Одеській області окупанти знищили дві пожежні машини.

"Техніка відновленню не підлягає. На щастя, рятувальники не постраждали", - йдеться у дописі пресслужби.

Росіяни здійснили атаку на Одеську область у дві хвилі. / Фото: ДСНС

Нічна атака на Одеську область

Вночі на Одещині пролунали вибухи. Першу повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 03:21. Вона тривала 20 хв. Практично відразу пролунали вибухи.

Після закінчення тривоги менш ніж за годину знову залунали сирени. В Одеській області знову пролунав вибух. У Повітряних силах повідомили про ракетну загрозу.

Зранку стало відомо, що окупанти вдарили "Калібрами" по Одещині. Ворог поцілив в агропідприємство, намагався знищити запаси зерна. Підступність росіян полягала у тому, що удар був завданий у дві хвилі.

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