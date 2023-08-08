Ракетна атака по Покровську: з'явилися нові подробиці

У Покровську триває розбір завалів.
Внаслідок ракетного обстрілу РФ міста Покровськ станом на ранок 8 серпня відомо 7 загиблих віком від 22 до 71 року. Серед них – п’ятеро чоловіків та дві жінки.
Про це інформує Офіс Генерального прокурора.
Ще 67 людей, з яких 11-річна дитина та 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"У тому числі поранено поліцейських та працівників ДСНС, які першими приїхали на місце події для надання екстреної допомоги потерпілим та ліквідації наслідків руйнувань", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російська терористична армія в понеділок, 7 серпня, завдала ракетного удару по місту Покровськ на Донеччині.
Наразі у Покровську відновлюють розбір завалів, які вночі були призупинені через високу загрозу повторних обстрілів.
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