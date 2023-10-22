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Ракетна атака по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: момент удару потрапив на відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Ракетна атака по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: момент удару потрапив на відео

Ракетний удар по терміналу "Нової пошти". ФОТО:  ГУ ДСНС України у Харківській області

Під Харковом триває ліквідація наслідків після ракетного удару росіян по складу "Нової пошти".

Момент ракетного удару, завданого ввечері 21 жовтня російськими військами по терміналу "Нової пошти" у Харківській області, потрапив на відео камер спостереження. 

Внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району, за останніми даними, загинули шість людей, ще 16 – зазнали поранення.  

Росія атакувала будівлю 21 жовтня ввечері, близько 22:15, завдавши ракетного удару із ЗРК С-300. 

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Дата публікації
Перегляди
317
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