Ракетна атака по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: момент удару потрапив на відео

Під Харковом триває ліквідація наслідків після ракетного удару росіян по складу "Нової пошти".
Момент ракетного удару, завданого ввечері 21 жовтня російськими військами по терміналу "Нової пошти" у Харківській області, потрапив на відео камер спостереження.
Внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району, за останніми даними, загинули шість людей, ще 16 – зазнали поранення.
Росія атакувала будівлю 21 жовтня ввечері, близько 22:15, завдавши ракетного удару із ЗРК С-300.
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