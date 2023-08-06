Ракетна атака по Україні: стало відомо, скільки збили ворожих цілей та основний напрямок удару

За ніч сили ППО збили над Україною 30 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Від вечора 5 серпня до ранку 6 серпня 2023 року російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами "Shahed-136/131".

У першій хвилі атаки увечері 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". 12 із 14 "Калібрів" було знищено протиповітряною обороною. Щодо "Кинджалів" інформацію не оприлюднюємо.

У ніч проти 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію", - йдеться у повідомленні відомства.

Протиповітряною обороною знищено:

13 крилатих ракет "Калібр"

17 крилатих ракет Х-101/Х-555

27 ударних БпЛА Shahed-136/131

Потужну атаку по Україні також прокоментував речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

З його слів, основний напрямок був - Хмельниччина. Переважна більшість ракет була збита протиповітряною обороною.

"Що стосується цієї ночі, звечора були атаки "Калібрами". Кілька хвиль було атак "Калібрами", "Кинджалами", ракетами Х-101. За попередніми даними, можна говорити про успішну роботу протиповітряної оборони.На жаль, не все здається збивати. Зрозуміло, що таке ракети "Кинджал", якими ввечері били окупанти.

Саме аеродром Старокостянтинова не дає спокою нашим ворогам. Зрозуміло чому - наші льотчики добряче дають прочухана ворогу на окупованих територіях. Ми бачимо і склади боєприпасів здіймаються в небо. Тримайтеся Хмельниччина і всі решта. Думаю, що ворогу не вдасться зламати наш бойовий дух. Отак привітали нас з Днем повітряних сил", - сказав він.